Volley, l’Italia regola il Canada in amichevole: Bovolenta top scorer verso la Nations League

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-23; 25-20; 25-19) nella prima di due amichevoli in preparazione alla seconda finestra della Nations League di volley maschile. Gli azzurri si sono imposti a Gatineau, regolando i padroni di casa grazie alla verve dei giocatori che avevano trovato meno spazio nelle prime partite di Nations League, tutte vinte dai Campioni del Mondo che occupano il primo nella classifica generale del prestigioso torneo internazionale itinerante.

Riccardo Sbertoli in cabina di regia, Alessandro Bovolenta opposto, Giovanni Sanguinetti e Simone Anzani al centro, di banda Francesco Recine e Luca Porro (subentrato a Daniele Lavia dopo i primi due set), Gabriele Laurenzano il libero. Tra l’altro la nostra Nazionale ha conquistato anche gli altri due set disputati al termine dell’incontro, concordato dai CT Fefé De Giorgi e Sammelvuo (25-18 e 15-6). Stanotte la replica sempre a Gatineau, poi la trasferta a Ottawa per affrontare Francia, USA, Cuba e Olanda.

Bovolenta ha chiuso da top-scorer con 13 punti all’attivo, seguito da Recine (12) e Lavia (7). Anzani e Sanguinetti sono andati a referto con 6 marcature a testa, 2 per Sbertoli e Porro, oltre che per il subentrato bomber Yuri Romanò. A riposo Alessandro Michieletto, Simone Giannelli, Fabio Balaso, Gianluca Galassi, Roberto Russo. Tra le fila del Canada i migliori sono stati Wassenaar Ketrzynski (16 punti) e Hoag (10).

Italia – Canada 3 – 0 (25-23, 25-20, 25-19) set aggiuntivi (25-18, 15-6)

Italia: Recine 12, Sbertoli 2, Sanguinetti 6, Lavia 7, Anzani 6, Bovolenta 13, Laurenzano (L), Giannelli 0, Romanò 2, Porro 2. N.e. Michieletto, Balaso (L), Galassi, Russo. All. De Giorgi.

Canada: Eshenko 5, Hoag 10, Demyanenko 5, Walsh 3, Wassenaar Ketrzynski 16, Barnes 5, Currie (L), Hofer 0. N.e. Herr, Elser, Maar, Van Berkel, Szwarc, Lui (L), McCarthy, Loeppky. All. Sammelvuo.

Durata set: 26, 25, 22.

Italia: 2 a, 13 bs, 7 mv, 18 et.

Canada: 4 a, 17 bs, 6 mv, 25 et.