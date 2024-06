Volley, la Polonia rimonta il Brasile e vola in semifinale: Wilfredo Leon regala spettacolo in Nations League

La Polonia ha sconfitto il Brasile per 3-1 (18-25; 25-23; 25-22; 25-16) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2024 di volley maschile. I Campioni d’Europa e vice campioni del mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico di Lodz, proseguendo così la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante: i numeri 1 del ranking FIVB torneranno in campo sabato per fronteggiare la vincente del confronto tra Italia e Francia, in programma domani alle ore 17.00.

I biancorossi, detentori del trofeo, si sono fatti schiacciare dai verdeoro nel primo set e nella seconda frazione si sono trovati sotto per 18-20, riuscendo però a ribaltare la situazione e a pareggiare i conti di forza. Dopo un avvio difficile nel terzo parziale, i padroni di casa hanno preso in mano il comando del gioco e hanno schiacciato nitidamente i sudamericani, incapaci di reggere l’onda d’urto sulla lunga distanza.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Wilfredo Leon, autore di 18 punti (2 muri e 2 ace), affiancato di banda da Tomasz Fornal (11 punti, 3 ace). L’opposto Bartosz Kurek ha messo a segno 12 punti, in doppia cifra anche il centrale Kochanowski (10) spalleggiato in reparto da Bieniek (7) sotto la regia di Janusz. Al Brasile non sono bastati il bomber Darlan (21 punti, 3 muri) e i martelli Yoandy Leal (17) e Ricardo Lucarelli (9).