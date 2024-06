Volley, Italia qualificata alle Olimpiadi! Campioni del Mondo ai Giochi per la 13ma volta

L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha conquistato il pass per i Giochi attraverso il ranking FIVB: mancano ancora quattro incontri al termine della fase preliminare della Nations e alla relativa chiusura della graduatoria internazionale che assegnerà gli ultimi tagliandi a cinque cerchi, ma i Campioni del Mondo sono già certi della qualificazione. L’Italia occupa infatti il secondo posto in classifica con 369,30 punti, mentre la prima delle escluse è Cuba (decima con 250,64): le 118,66 lunghezze di margine sui caraibici sono un vantaggio sufficiente per fare festa in anticipo.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi avevano fallito l’appuntamento attraverso il preolimpico dello scorso anno, ma ci hanno messo una pezza grazie al ranking (sette vittorie su otto partite disputate nelle prime due finestre di Nations League) e si potranno così presentare nella capitale francese per andare a caccia di un risultato di lusso. Si tratta della tredicesima presenza consecutiva per la nostra Nazionale, sempre presenti ai Giochi ininterrottamente dal 1976 e capace di conquistare sei medaglie (argento nel 19996, 2004, 2016; bronzo nel 1984, 2000, 2012).

Attraverso i tornei preolimpici si erano qualificate Polonia (ora prima nel ranking), Giappone (terzo), Brasile (quarto), USA (quinti), Germania (undicesima), Canada (dodicesimo). La Francia è ammessa di diritto in quanto Paese ospitante e restano così gli ultimi cinque pass da assegnare attraverso il ranking, ma uno finisce all’Egitto per rappresentanza continentale (anche se gli africani sono soltanto diciannovesimi in graduatoria). La lotta è dunque aperta per quattro biglietti: uno è finito nelle mani dell’Italia, la Slovenia (sesta con 335,03) è molto vicina all’obiettivo, l’Argentina (ottava con 302,36) ha buone probabilità, Serbia (nona con 251,55) e Cuba (decima con 250,64) sono in piena lotta e tutto si deciderà nelle ultime quattro partite di Nations League.