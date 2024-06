Volley, Italia a corrente alternata, la Francia le infligge la prima sconfitta in VNL al tie break

Prima sconfitta e tanti rimpianti per l’Italia che cede 3-2 alla Francia nel primo match dello slot di Ottawa della VNL 2024 e sporca il ruolino di marcia fin qui intonso dopo quattro successi consecutivi a Rio del Janeiro. E’ vero, dall’altra parte della rete c’erano i campioni olimpici che sono scesi in capo senza particolari incombenze ma l’Italia ha gettato al vento una buona occasione per avvicinare qualificazione olimpica e final eight perdendo una partita che per lunghi tratti ha dominato, facendosi rimontare sia nel primo che nel terzo set e lasciando via libera ai transalpini in un tie break condizionato dalla partenza disastrosa degli azzurri.

Partita opaca di Simone Giannelli e Yuri Romanò, a sprazzi anche Lavia, ottimo nel finale ma inefficace per lunghi tratti del primo e soprattutto del terzo parziale e di Michieletto che è calato vistosamente nel finale. Anche Bovolenta, decisivo con il suo ingresso nel quarto set, non è riuscito a dare continuità alla sua prestazione. Bene i centrali che però non sono bastati a regalare la quinta vittoria agli azzurri che ci riproveranno questa sera contro gli Stati Uniti, con cui si giocano il secondo posto nel ranking che significherebbe essere teste di serie a Parigi, rivitalizzati nella classifica dai -7.14 punti dell’Italia dopo il 2-3 con la Francia.

Partono forte gli azzurri che sembrano non incontrare ostacoli fino al 9-5 del primo set, poi subiscono due ace di Seddik che riporta il punteggio in parità (9-9). Si prosegue sui canoni dell’equilibrio fino al 22-23 per i francesi, guidati da un Clevenot inarrestabile (10 punti nel primo set). Un errore di Lavia regala il doppio set ball alla squadra di Giani che non si fa pregare e vince 25-23 con la pipe di Louati. Nel secondo set l’Italia parte ancora bene (8-4) e ancora una volta i transalpini con difesa e muro si riportano sotto sul 10-9. Gli azzurri, però ripartono di slancio, vanno avanti 15-11 con muro di Russo e dominano la seconda parte del set vincendo 25-18 senza particolari sussulti.

Torna l’equilibrio in avvio di terzo parziale ma l’Italia gioca bene in fase cambio palla, trascinata da Michieletto e dai centrali. Gli azzurri scattano avanti 17-14, poi spengono letteralmente la luce un’altra volta. Clevenot firma il soprasso francese sul 18-19. L’Italia non molla, resta in scia fino al 23 pari poi l’errore al servizio di un discontinuo Romanò e l’ace di Le Goff regalano il successo alla squadra francese, 23-25.

Si riparte ancora all’insegna dell’equilibrio che dura fino al 12-11 nel quarto set. L’Italia, con un buon Bovolenta in campo al posto del falloso Romanò, accelera e la Francia si spegne letteralmente sotto i colpi di Lavia, implacabile con 9 punti nel parziale. L’Italia piazza un break micidiale di 9-3 e si porta sul 21-14, tenendo a distanza gli avversari fino al 25-19 conclusivo. In avvio di tie break cambia di nuovo tutto: l’Italia va in difficoltà e la Francia ne approfitta per portarsi sul 7-2. Gli azzurri hanno un sussulto con Michieletto avvicinandosi fino al 9-6 ma non riescono a fare meglio, perdendo 15-10.

Per la Francia 19 punti di Clevenot, 10 dei quali ottenuti nel primo set, 14 di un Louati baciato dalla grazia nel tie break, 11 a testa per Patry e Seddik. per l’Italia 19 punti di Michieletto, 16 di Lavia, 14 di Russo, 12 di Galassi e 11 di Romanò