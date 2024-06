Volley, i convocati dell’Italia per le finali di Nations League: i big restano a riposo per le Olimpiadi, spazio ai giovani

L’Italia non parteciperà con i suoi titolari alla Final Eight della Nations League di volley maschile, che andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 27 al 30 giugno. Il CT Fefé De Giorgi ha infatti deciso di non chiamare in causa i big di riferimento per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante: il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo, Simone Anzani e il libero Fabio Balaso hanno goduto di due settimane di riposo e riprenderanno il lavoro fisico a Cavalese dal 25 giugno in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il Commissario Tecnico ha deciso di adottare questa strategia, ovvero di fare rifiatare i suoi titolari di riferimento dopo aver conquistato la qualificazione ai Giochi attraverso il ranking, puntellato con i sette successi ottenuti nelle prime otto partite di Nations League. Il mirino è chiaramente puntato sulla rassegna a cinque cerchi e si pensa che questa strategia sia la migliore per ritrovare la giusta forma fisica in vista dell’evento più importante dell’anno. L’Italia giocherà in Polonia con i giovani già visti all’opera durante l’ultima settimana: trasferta a Lubiana con le vittorie contro la Bulgaria e la Turchia, sconfitte contro Polonia e Slovenia.

Gli azzurri dovranno inventarsi una magia per provare a tenere testa alla Francia nel quarto di finale in programma venerdì 28 giugno alle ore 17.00. Oltre all’esperienza del palleggiatore Riccardo Sbertoli (il suo secondo è Paolo Parro) ci saranno il bomber Alessandro Bovolenta (Fabrizio Gironi l’alternativa), gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro (con le opzioni Davide Gardini, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi), i centrali Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti (Edoardo Caneschi alle loro spalle), il libero Gabriele Laurenzano (Marco Gaggini il rilievo).

CONVOCATI ITALIA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY

Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.