Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League a Lubiana: i big rifiatano, spazio a Bovolenta e tanti giovani

L’Italia si appresta ad affrontare la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley maschile. Dopo avere vinto sette dei primi otto incontri disputati ed essersi issati al comando della classifica generale, i Campioni del Mondo sono attesi dalla trasferta di Lubiana (Slovenia), in programma dal 18 al 23 giugno. Gli azzurri incroceranno Polonia (19 giugno, ore 20.30), Bulgaria (20 giugno, ore 16.30), Slovenia (22 giugno, ore 20.30) e Turchia (23 giugno, ore 16.30).

L’Italia si è già assicurata la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha nei fatti ipotecato l’ammissione alle Final Eight della Nations League. Per le quattro partite in terra balcanica non sono stati convocati alcuni titolari di rango. Il CT Fefé De Giorgi ha infatti deciso di concedere un po’ di riposo al palleggiatore Simone Giannelli, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Yuri Romanò, al libero Fabio Balaso, ai centrali Roberto Russo, Gianluca Galassi e Simone Anzani.

Spazio dunque a diversi giovani come l’opposto Alessandro Bovolenta, i martelli Davide Gardini e Luca Porro insieme a Francesco Recine e Tommaso Rinaldi. Il veterano in squadra sarà il regista Riccardo Sbertoli. Previsto un collegiale a Cavalese (in provincia di Trento) dal 14 al 16 giugno, quando poi si partirà per Lubiana.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.