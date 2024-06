Volley femminile, Stefano Lavarini sarà il nuovo allenatore della Vero Volley Milano

Una nuova avventura in Italia. Stefano Lavarini sarà il nuovo allenatore della Vero Volley Milano. Reduce da una stagione di grandi successi al Fenerbahce, culminata con le vittorie del campionato turco e della Coppa di Turchia, il tecnico nostrano sarà sulla panchina del club lombardo, subentrando a Marco Gaspari con cui il club in questione ha rescisso il contratto anticipatamente.

Accresciute le sue qualità con varie esperienze nel proprio percorso, citando Novara, Bergamo, per cinque stagioni, Minas (in Brasile) e Busto Arsizio, Lavarini è tra i tecnici più esperti e qualificati del panorama internazionale. L’obiettivo sarà quello di ottenere il massimo possibile in Serie A1 femminile e in CEV Champions League, oltre che nelle altre manifestazioni nazionali e internazionali con la squadra rosablù.

“Torno in Italia dopo una soddisfacente parentesi nel campionato turco, che mi ha permesso di maturare nuove esperienze. Avrò la possibilità di competere nel nostro campionato grazie al Consorzio Vero Volley ed è molto stimolante fare parte di uno dei club più importanti della nostra pallavolo. Indubbiamente, negli ultimi anni Vero Volley ha dimostrato una crescita costante ed è arrivato a giocare per i massimi traguardi“, ha dichiarato l’allenatore italiano.

“Sono convinto di poter lavorare con un gruppo competitivo e con atlete di livello assoluto, ma come sempre la differenza dovrà farla la squadra più che i singoli, quindi, lavoreremo insieme con le giocatrici, lo staff, la società per dimostrarci tra i migliori in tutte le competizioni cui prenderemo parte, che saranno molte e importanti“, ha aggiunto Lavarini.