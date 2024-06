Volley femminile, l’Italia vuole l’ottavo successo in VNL contro la Corea del Sud

Dopo due giorni di pausa, l‘Italia è pronta a riprendere il percorso nella terza settimana della Volleyball Nations League. Le atlete guidate dal CT Julio Velasco, dopo il convincente e cruciale successo iniziale contro il Canada che ha di fatto messo il sigillo sulla qualificazione olimpica, domani alle 12:30 ora italiana, affronteranno la Corea del Sud nella sfida valida per la quarta giornata della Pool 6 che si sta svolgendo a Fukuoka.

In palio al West Japan General Exhibition ci sono punti importanti che potrebbero garantire la qualificazione matematica ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi e, contemporaneamente, aprire le porte delle Finals di VNL in programma a Bangkok dal 20 al 23 giugno. Dopo l’impegno contro la Corea del Sud, l’Italia sfiderà gli Stati Uniti (15 giugno alle 8:30 ora italiana) e la Serbia (16 giugno alle 8:00 ora italiana) per concludere la fase intercontinentale della VNL.

La partita con la Corea del sud potrebbe essere il banco di prova giusto per qualche seconda linea visto che le coreane occupano la terz’ultima posizione in classifica con due soli punti all’attivo e non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile. L’occasione adatta a lasciare spazio a chi ne ha avuto meno finora senza mettere a repentaglio gli obiettivi della squadra azzurra che non vuole lasciarsi sfuggire nulla e si prepara ad affrontare, dopo questa sfida, le campionesse olimpiche e le campionesse del mondo in rapida sequenza.

Le coreane, reduci dalla rocambolesca vittoria al tie break contro la Francia, la seconda della VNL 2024, sono guidate in panchina da Fernando Javier Morales Lopez e sembrano lontani anni luce i tempi in cui le coreane, guidate da Stefano Lavarini, si giocavano il podio tre anni fa ai Giochi olimpici di Tokyo.

L’alzatrice è Da-In Kim, 26 anni, in forza al Suwon Hyundai E&C Hillstate in patria, l’opposta è Geonbg-Ah che gioca sempre in patria al Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS. In banda giocano So-Hwi Kang del Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass e Ji-Yun Jeong del Suwon Hyundai E&C Hillstate. Al centro sono schierate Da-Hyeon Lee del Suwon Hyundai E&C Hillstate e Ho-Young Jung del Daejeon Jungkwanjang Red Sparks.