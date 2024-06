Volley femminile, l’Italia sfida gli USA per un nuovo colpaccio in Nations League

L’Italia affronterà gli USA nella penultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 15 giugno (ore 08.30), quando le azzurre scenderanno in campo a Fukuoka (Giappone) per fronteggiare le Campionesse Olimpiche. Si preannuncia un incontro particolarmente ostico per le ragazze del CT Julio Velasco, chiamate al primo vero impegno di rango di questa trasferta in terra asiatica dopo aver regolato Canada e Corea del Sud.

L’Italia si presenterà all’appuntamento da terza forza del torneo, già certa della qualificazione alla Final Eight e dell’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma questo incontro è particolarmente importante per provare a migliorare la propria posizione in classifica e per guadagnare punti utili in ottica fasce per il sorteggio dei gironi dei Giochi. Riflettori puntati sull’opposto Paola Egonu, spalleggiata dalle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti. Attenzione alle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, la palleggiatrice sarà Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro.

Gli USA sono reduci dalle vittorie per 3-0 ottenute contro l’Olanda e la Francia, occupano il sesto posto in classifica generale e sono in piena lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Le americane hanno perso i big match contro Polonia e Turchia, ma le Campionesse Olimpiche rappresentano sempre un ostacolo estremamente insidioso e molto pericoloso. Le giocatrici di vertici sono l’opposto Anna Drews, le schiacciatrici Kathryn Plummer e Madison Cook, le centrali Ogbogu e Rettke, la palleggiatrice Carlini: tante atlete conoscenze della Serie A e tutt’altro che semplici da battere. La squadra di coach Karch Kiraly sta entrando in forma e sembra avere tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli.