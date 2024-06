Volley femminile, l’Italia liquida la Corea del Sud con il turnover e vola alle Final Eight di Nations League

L’Italia ha liquidato la Corea del Sud con un nitido 3-0 (25-16; 25-11; 25-13) e ha così conquistato l’ottava vittoria nella Nations League di volley femminile. Le azzurre hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine asiatica, imponendosi agevolmente a Fukuoka (Giappone) e confermandosi così al terzo posto in classifica generale con otto successi (25 punti), alle spalle dell’imbattuto Brasile (11 affermazioni, 31 punti) e della Polonia (nove sigilli, 27 punti).

Il risultato odierno ha permesso alle ragazze del CT Julio Velasco di staccare il biglietto per la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante, che andrà in scena settimana prossima a Bangkok (Thailandia). L’Italia tornerà in campo nel weekend per affrontare USA e Serbia in terra nipponica, al termine del fine settimana si conoscerà il tabellone della fase a eliminazione diretta e scopriremo l’avversaria della nostra Nazionale ai quarti di finale.

L’Italia ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e ha ampliato il margine con assoluta disinvoltura, in un incontro che ha offerto pochi spunti dal punto di vista tecnico e che è andato via liscio in appena 65 minuti di gioco. Il Commissario Tecnico ha operato un massiccio turnover considerando la bassa caratura tecnica delle avversarie e ha così concesso un turno di riposo alla bomber Paola Egonu, alla schiacciatrice Caterina Bosetti, alla centrale Anna Danesi.

L’opposto Ekaterina Antropova ha chiuso da top scorer con 19 punti (2 muri, 4 ace), in ottima luce anche il martello Alice Degradi (11 punti) affiancata di banda da Myriam Sylla (4 punti). Al centro hanno offerto un buon contributo Sara Bonifacio (7 punti, 3 muri) e Sarah Fahr (12 punti, 3 muri, 2 ace) sotto la guida di Alessia Orro (3), bene il libero Monica De Gennaro, c’è stato spazio anche per la schiacciatrice Gaia Giovannini (6 punti) e per la palleggiatrice Carlotta Cambio (3). Tra le fila della Corea del Sud le migliori sono state Jiyun M. (10) e Jiyun J. (7).