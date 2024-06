Volley femminile, l’Italia asfalta il Canada e si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024!

L’Italia ha travolto il Canada con un perentorio 3-0 (25-16; 25-15; 25-14), aprendo nel miglior modo possibile la terza settimana della Nations League di volley femminile. Le azzurre sono state impeccabili a Fukuoka (Giappone), sconfiggendo in maniera nitida un avversario che poteva creare diversi grattacapi e che è invece stato splendidamente gestito dalle ragazze del CT Julio Velasco, capaci di prendere il largo già in avvio dei tre set e di fare un solco importante nei confronti delle rivali.

La Nostra Nazionale ha così infilato la settima vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante (su nove incontri disputati), ha rafforzato il terzo posto in classifica generale (sette successi e 22 punti) e ha compiuto un passo importante verso l’ammissione alla Final Eight, a cui prenderanno parte le prime sette classificate e la Thailandia in qualità di Paese ospitante (si giocherà settimana prossima a Bangkok, la fase a eliminazione diretta si aprirà con gli ottavi di finale).

La notizia più importante, però, è un’altra: l’Italia si è matematicamente qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il successo odierno, infatti, ha permesso alle azzurre di guadagnare 6,18 punti nel ranking FIVB e ne ha fatti contestualmente perdere 6,18 al Canada. L’Italia occupa così il quarto posto con 364,69 punti mentre le nordamericane sono decime con 282,56, dunque le azzurre hanno un margine di quasi 82 lunghezze sulla prima compagine attualmente esclusa dai Giochi.

La graduatoria internazionale assegnerà quattro pass al termine della fase preliminare di Nations League: il distacco è ormai incolmabile da parte del Canada quando mancano soltanto tre incontri al termine e così la nostra Nazionale può fare festa. Si tratta della settima presenza consecutiva ai Giochi per l’Italia, che non è mai salita sul podio e che per quattro volte si è fermata ai quarti di finale (2004, 2008, 2012, 2020): sarà la volta buona a Parigi? Questo gruppo ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio.

La partita odierna è stata a senso unico, a mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Paola Egonu (18 punti, 4 muri, 3 ace) e la schiacciatrice Caterina Bosetti (11 punti, 2 ace), affiancata di banda da Myriam Sylla (9 punti, 2 muri). Al centro si sono alternate la capitana Anna Danesi (8, 2 muri), Marina Lubian (2) e Sarah Fahr (3) sotto la guida della palleggiatrice Alessia Orro (1), prova di sostanza da parte del libero Monica De Gennaro. Tra le fila del Canada le migliori sono state le attaccanti Van Ryk (12 punti) e Gray (8).