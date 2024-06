Volley femminile, Italia prima al mondo! Le azzurre volano in testa al ranking FIVB

L’Italia si è issata al comando del ranking FIVB, la classifica mondiale stilata dalla Federazione Internazionale di pallavolo. La nostra Nazionale di volley femminile ha guadagnato la prima posizione dopo aver battuto la Polonia con un secco 3-0 nella semifinale della Nations League, operando il sorpasso ai danni del Brasile, sconfitto dal Giappone al tie-break nell’altra sfida andata in scena a Bangkok (Thailandia). Le azzurre svettano con 393,50 punti davanti al Brasile (392,40), alla Turchia (368,56) e alla Polonia (358,48).

Il primato in graduatoria verrà rimesso in palio in occasione degli atti conclusivi del prestigioso torneo itinerante, in programma domani. L’Italia guadagnerà 7,19 punti in caso di vittoria per 3-0, 4,69 in caso di successo per 4,69, 2,19 in caso di affermazione per 3-2 oppure perderà quelle somme in caso di corrispettive sconfitte con quegli scarti. Il Brasile ne porterà a casa 8,09 per il 3-0, 5,59 per il 3-1 e 3,09 per il 3-2 contro la Polonia (oppure li perderà se dovesse uscire sconfitto dal confronto con le biancorosse).

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (al 22 giugno)

1. Italia 393,50 punti

2. Brasile 392,40

3. Turchia 368,56

4. Polonia 358,48

5. USA 349,10

6. Giappone 343,03

7. Cina 341,89

8. Paesi Bassi 304,48

9. Serbia 287,93

10. Canada 284,76

11. Repubblica Dominicana 254,58

12. Germania 218,88

13. Belgio 205,39

14. Thailandia 194,91

15. Porto Rico 181,90