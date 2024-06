Volley, Fefé De Giorgi: “Mancata qualità in fase break, dobbiamo alimentare classifica e identità”

L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia con un secco 3-0 nella Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo sono scesi in campo a Lubiana (Slovenia) con una formazione priva dei noti titolari (Giannelli, Michieletto, Lavia, Romanò, Galassi, Russo, Balaso) per affrontare i Campioni d’Europa, al gran completo con Leon e Kurek sugli scudi. Alessandro Bovolenta e compagni non sono riusciti a tenere botta contro i biancorossi e così la nostra Nazionale è incappata nel secondo ko nel torneo.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Oggi abbiamo battagliato ma c’è mancata, soprattutto nella fase break, un pò di qualità, di capacità di trasformare alcune situazioni, di essere più efficaci. Poi alla fine nelle situazioni sul side out siamo stati abbastanza bravi, i ragazzi sono rimasti in partita. Poi è chiaro che dall’altra parte di qualità ce n’è. Loro sono stati più bravi a sfruttare le opportunità che si sono create. Insomma, voglio dire, sia Kurek che comunque Leon hanno fatto dei numeri importanti“.

Il tecnico pugliese ha proseguito: “Domani abbiamo un’altra partita. Dobbiamo mantenere questo spirito, però dobbiamo aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico. Soprattutto nella fase di break possiamo fare meglio. Dobbiamo alimentare la nostra classifica ma dobbiamo alimentare anche quella che è l’identità. C’è l’opportunità per molti giocatori di giocare partite vere, importanti e sono esperienze che si accumulano e che possono essere utilissime per il futuro abbastanza vicino“.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso: “Volevo mandare un saluto a tutti i ragazzi che sono rimasti a casa. Oggi abbiamo ritirato questo cappello che celebra la qualificazione ai Giochi Olimpici: questo è stato ed è un obiettivo importante per tutta la comunità di Noi Italia. Quindi ragazzi bravi, il cappellino l’abbiamo tenuto anche per voi”.