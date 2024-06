Volley, con la Bulgaria azzurri a caccia dei punti per sigillare la final eight

Sul fatto che ci fosse da soffrire in questo ultimo slot di gare in programma in Slovenia c’erano pochi dubbi. La formazione azzurra, imbottita di giovani e seconde linee, ha dato battaglia all’esordio a Lubiana ad una Polonia che si è presentata con tutti i titolari e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca, pur disputando una buona partita e giocando sprazzi di match di ottimo livello.

La Bulgaria è un avversario ostico, squadra esperta, con alcune individualità importanti ma che nell’estate in corso non può contare sul suo uomo in più, il forte schiacciatore di Macerata Alex Nikolov, che ha subito un intervento per risolvere il problema all’ernia discale e dunque non sarà disponibile fino a settembre.

La squadra azzurra vuole conferme e queste sono le ultime possibilità per le cosiddette seconde linee per convincere Fefè De Giorgi a inserire il loro nome nella lista dei convocati per Parigi 2024. Prova importante per Bovolenta che già qualcosa ha fatto vedere in questa prima parte di stagione ma ora può avere a disposizione un paio di partite con avversari di livello medio per dimostrare la sua efficacia in attacco. Stessa cosa per le balde: la volata per il terzo e quarto posto a Parigi è lanciata e qui si gioca una partita importante.

L’Italia, inoltre, vuole esserci alla Finale Eight di VNL ma nulla è ancora deciso. Serve almeno una vittoria, ma sarebbe meglio due, per sigillare la qualificazione alla fase finale della prossima settimana ed è questo che si chiede ai ragazzi di De Giorgi che hanno le potenzialità per firmare l’ultima impresa delle qualificazioni, dopo che i titolari hanno conquistato il tanto agognato pass olimpico.

La Bulgaria si schiera con un giovanissimo in cabina di regia, il 18enne Simeon Nikolov, che arriva dalle giovanili del Levski Sofia e il prossimo anno andrà negli USA alla Long Beach State University. Al suo fianco c’è il più esperto Svetoslav Stankov della SCM Craiova. L’opposto è Dimitar Dimitrov, una stagione a Ravenna due anni fa e ora in forza al Montpellier in Francia.

In banda c’è una conoscenza del campionato italiano come Asparuh Asparuhov che ha giocato prima a Verona e poi a Padova, poi si è trasferito lo scorso anno in Russia al Kuzbass Kemerovo, l’altra banda è Georgi Tatarov, 21 anni del Narbonne Volley in Francia. I centrali sono un altro protagonista del campionato italiano, Aleks Grozdanov, ex Ravenna, Monza e Verona e dal prossimo anno al Bogdanka LUK Lublin in Polonia e Iliya Petkov della Spacer Toulouse. Il libero è Martin Bozhilov del CSKA Sofia.