Volley, chi affronta l’Italia nei quarti di Nations League? Possibile avversaria e tabellone Final Eight

L’Italia ha concluso la fase preliminare della Nations League di volley femminile con dieci vittorie all’attivo su dodici partite disputate. Un ruolino di marcia davvero rilevante per le ragazze del CT Julio Velasco, che hanno perso soltanto contro la Polonia nell’incontro inaugurale e contro il Brasile al tie-break.

Le azzurre concluderanno questa fase al secondo o al terzo posto in classifica generale: saranno seconde se la Polonia perderà per 3-0 o 3-1 contro la Cina, altrimenti saranno terze. Sarà proprio la graduatoria a determinare il tabellone della Final Eight del prestigioso torneo internazionale, che andrà in scena settimana prossima a Bangkok (Thailandia).

Se l’Italia sarà seconda allora affronterà la settima ai quarti di finale, in caso di terza piazza dovrà invece incrociare la sesta forza. La rivale del primo turno della fase a eliminazione diretta sarà dunque una tra Giappone, Turchia, Cina, Olanda e USA: saranno decisive le tre partite Turchia-Brasile, Giappone-USA, Cina-Polonia in programma nelle prossime ore tra Fukuoka e Hong Kong.

Giappone e Turchia sono a quota 8 vittorie e 25 punti, la Cina è ferma a 8 vittorie e 23 punti, l’Olanda ha chiuso con 7 successi e 21 punti, gli USA inseguono a 6 affermazioni e 22 punti. Il Brasile è già qualificato (chiuderà tra prima e terza posizione), chi arriverà primo affronterà la Thailandia, ammessa alla Final Eight in qualità di Paese organizzatore.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

1. Brasile 11 vittorie (31 punti) *

2. Italia 10 vittorie (31 punti)

3. Polonia 10 vittorie (30 punti) *

4. Giappone 8 vittorie (25 punti) *

5. Turchia 8 vittorie (25 punti) *

6. Cina 8 vittorie (23 punti) *

7. Olanda 7 vittorie (21 punti)

8. Canada 7 vittorie (20 punti)

9. USA 6 vittorie (19 punti) *

10. Repubblica Dominicana (10 punti)

11. Serbia 3 vittorie (9 punti)

12. Germania 3 vittorie (9 punti)

13. Thailandia 3 vittorie (7 punti)

14. Francia 2 vittorie (8 punti)

15. Corea del Sud 2 vittorie (6 punti)

16. Bulgaria 2 vittorie (5 punti)

* 1 partita in meno. Turchia-Brasile (ore 11.00), Giappone-USA (ore 11.45), Cina-Polonia (ore 14.30).

Si qualificano alla Final Eight: le prime sette classificate e la Thailandia (Paese ospitante).