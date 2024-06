Visma-Lease a Bike, sia Van Baarle che Kruijswijk out dal Tour de France. Benoot: “Perderli entrambi è terribile”

Una stagione sfortunata per la Visma-Lease a Bike. Anche nella caduta che ha coinvolto buona parte del gruppo al Giro del Delfinato la squadra olandese ha visto coinvolti un paio di suoi atleti, nella fattispecie Dylan Van Baarle e Steven Kruijswijk, che hanno dovuto abbandonare la competizione.

Per il vincitore della Parigi-Roubaix 2022 c’è da registrare la frattura della clavicola per cui dovrà operarsi, mentre l’esperto scalatore ha riportato una piccola frattura all’anca. Per entrambi è dunque esclusa la partecipazione al Tour de France. La Visma perde così due elementi importanti da schierare eventualmente su Jonas Vingegaard, che sta facendo tutto il possibile per essere al via della prossima Grande Boucle.

“La strada non aveva molti pericoli, ma era scivolosa. Dylan e Steven sono caduti pesantemente ed è una fonte di rammarico per il team. Abbiamo ancora cinque corridori in gara, Jorgenson può iniziare il duro weekend conclusivo in un’ottima posizione. Continueremo a provarci: si tratta dell’ennesimo boccone amaro da digerire, ma dobbiamo essere resilienti” afferma il direttore sportivo Grischa Niemann.

Il loro compagno Tiesj Benoot invece è più drastico: “Perderli entrambi è terribile, avevamo appena chiuso un ritiro in Sierra Nevada: è veramente brutto per loro dover lasciare in questo modo l’ultima corsa in preparazione al Tour“.