Ciclismo, Simon Yates promesso sposo della Visma-Lease a Bike nel 2025

Il ciclismo internazionale si sta concentrando sul Tour de France che inizierà il prossimo 29 giugno, ma intanto il ciclomercato si sta muovendo. La Visma-Lease a Bike si appresta a concludere un colpo importante in vista del 2025, mettendo sotto contratto un’alternativa a Jonas Vingegaard per le corse a tappe: parliamo di Simon Yates.

Il britannico, vincitore della Vuelta a España 2018, avrebbe già raggiunto un accordo con i calabroni, che potrà essere verbalizzato soltanto dal prossimo primo agosto. Per lui si tratterebbe del primo cambio di casacca della sua carriera, poiché ha debuttato nel 2014 con la Orica-GreenEDGE e rimasto in questa squadra in tutte le sue incarnazioni, diventando Jayco-AlUla.

Così facendo, la Visma-Lease a Bike si assicura quantomeno un altro uomo capace di dire la sua nelle corse a tappe: dopo l’addio di Primoz Roglic e il ‘ritorno sulla terra’ di Sepp Kus, l’altro uomo da tre settimane è Cian Uijtdebroeks, che all’ultimo Giro d’Italia ha dovuto alzare presto bandiera bianca.

L’accordo tra le parti sembra essere stato praticamente trovato secondo Wielerflits, intanto però il matrimonio non potrà essere celebrato immediatamente. C’è prima una Grande Boucle da correre, in cui Yates proverà a mettere i bastoni a tutti per poter ricoprire un ruolo da protagonista in Francia. Probabilmente, anche al suo prossimo compagno di squadra Jonas Vingegaard.