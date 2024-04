Parigi-Roubaix 2024, ritiro di Dylan van Baarle prima del via: la Visma perde un altro corridore importante

È il giorno della Parigi-Roubaix. L’Inferno del Nord caratterizzerà questa domenica e gli appassionati di ciclismo son pronti per godersi lo spettacolo. Il tema è il seguente: tutti contro Mathieu van der Poel. Se vogliamo, si parla di una replica di quanto accaduto nel giorno della Santa Pasqua, con il Giro delle Fiandre.

Sui muri della Classica in questione il campione del mondo in carica ha dato prova della sua strabiliante e forza e le motivazioni sono quelle di fare doppietta nella Roubaix, concedendo il bis dopo quanto accaduto l’anno scorso nell’edizione più veloce di sempre. La domanda è la seguente: chi riuscirà a contrastare il suo incedere?

Mads Pedersen potrebbe candidarsi al ruolo di sfidante più qualificato, ma vedremo la strada e soprattutto il pavé cosa ci diranno. Indubbiamente, il Team Visma | Lease a Bike si presenterà piuttosto incerottato. Dopo l’incidente del belga Wout Van Aert nella “Attraverso le Fiandre“, si pensava a una formazione con due capitani, ovvero Dylan van Baarle e Christophe Laporte, anche se le loro prestazioni non erano state esaltanti in avvicinamento a questa grande Classica.

Un progetto sfumato sul nascere, dal momento che, a pochi minuti dalla partenza della Roubaix, la formazione olandese ha annunciato in un comunicato che Van Baarle, vincitore dell’edizione 2022, non prenderà parte alla corsa per motivi non ben specificati. Nella nota infatti ci si riferisce solo a uno stato di salute precario: “Non sta bene“.

#ParisRoubaix

Unfortunately, Dylan van Baarle is not feeling well and will not take the start of Paris–Roubaix.

Speedy recovery, Dylan.

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 7, 2024