VIDEO MotoGP, la brutta caduta di Aleix Espargarò: a terra nell’ultimo giro della Sprint Race ad Assen

Finale amarissimo per Aleix Espargarò nella Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, il pilota del team Aprilia ha commesso un errore proprio nel corso dell’ultimo giro. In curva 15, finendo rovinosamente nella ghiaia olandese.

Il successo è andato a un eccellente Francesco Bagnaia che ha distanziato Jorge Martin di 2.3 secondi, quindi completa il podio il suo compagno di team Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione proprio per Enea Bastianini a 6.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.8, sesta per Brad Binder a 9.7, mentre è settimo Alex Marquez a 10.1. Ottava posizione per Fabio Quartararo a 10.8, nona per Franco Morbidelli a 13.5, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 15.9.

Aleix Espargarò, che ha lasciato il tracciato lamentando un dolore al braccio, ha commesso un grave errore al termine di una gara tutto sommato anonima. Mai in lizza per le posizioni del podio (partita in seconda fila) il pilota catalano ha concluso nel peggiore dei modi la sua Sprint Race, perdendo anche feeling con la sua moto in vista della gara di domani.

Andiamo, quindi, a rivedere la brutta caduta di Aleix Espargarò nel corso della Sprint Race del Gran Premio d’Olanda.

VIDEO: LA CADUTA DI ALEIX ESPARGARO’