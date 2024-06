MotoGP, Marc Marquez: “La caduta? Un mio errore grave. Domani al massimo posso fare top5”

Marc Marquez ha chiuso decisamente in anticipo la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, infatti, il sei volte campione del mondo della classe regina è caduto dopo 2 sole tornate, gettando alle ortiche una chance per tornare sul podio.

Il successo è andato a Francesco Bagnaia che ha preceduto Jorge Martin di 2.3 secondi, mentre completa il podio Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione per Enea Bastianini a 6.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.8, sesta per Brad Binder a 9.7, mentre è settimo Alex Marquez a 10.1. Ottava posizione per Fabio Quartararo a 10.8, nona per Franco Morbidelli a 13.5, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 15.9.

Al termine della Sprint Race sulla pista della Drenthe, il pilota spagnolo ha raccontato la sua caduta ai microfoni di Sky Sport: “Senza dubbio un errore grave. Tutto mio. Già nel corso del primo giro avevo preso quel piccolo avvallamento sul cordolo di curva 2 e la moto mi è saltata un po’. Arrivando nello stesso punto nel secondo giro, nel gruppo, ho perso ogni riferimento. La moto mi è saltata al posteriore e sono caduto. Domani dovrò stare attento a non fare un altro errore simile”.

Il Cabroncito prosegue nella sua analisi: “Essere caduto così presto mi ha anche tolto le informazioni in vista della gara di domani, soprattutto a livello di gomme. Vedremo anche quali saranno le temperature. Su questa pista si può passare da caldo a freddo in poco tempo. Il mio obiettivo? Questo weekend penso che Bagnaia sia assolutamente imprendibile. Poi Martin e Vinales sono alle sue spalle. Io posso lottare per la top5, non di più. Il passo c’è, ma non è costante. Devo lavorare ancora per migliorare la situazione”.