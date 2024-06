United Rugby Championship: si giocano sabato le semifinali

Si disputa domani il penultimo atto dell’United Rugby Championship e in programma ci sono le due semifinali che decreteranno le due formazioni che si sfideranno per il trono dell’URC. A giocarsi l’accesso all’ultimo atto ci saranno due squadre irlandesi, una scozzese e una sudafricana. Sarà derby in finale, o Warriors e Bulls rovineranno la festa?

Nessuna sorpresa sin qui, con le migliori quattro della stagione regolare che hanno vinto i rispettivi quarti di finale e continuano la loro corsa al titolo. Va detto che lo scorso weekend non tutto è andato secondo i piani per le quattro squadre, con Munster, Leinster e Glasgow Warriors che si sono imposte nettamente, mentre i Bulls hanno faticato più del dovuto per avere la meglio sulla Benetton Treviso.

Proprio i Bulls saranno i primi a scendere in campo al Loftus Versfeld di Pretoria, dove ospitano gli irlandesi Leinster. Se è vero che i sudafricani hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto e hanno dalla loro parte il fattore campo, è altrettanto vero che guardando l’intera stagione sono i dubliners ad aver convinto di più, cedendo punti e postazioni solo nel finale della regular season, impegnati con la finale di Champions Cup. Difficile, dunque, trovare una favorita, anche se forse il Leinster ha una chance in più.

A seguire ci si sposta a Cork, al Thomond Park, dove il Munster – primo dopo la stagione regolare – ospita i Glasgow Warriors. Anche in questo caso si prospetta una semifinale molto equilibrata, con la Red Army che dopo un avvio di stagione non facile è cresciuta esponenzialmente risalendo la classifica. Più costanti, invece, gli scozzesi che hanno l’esperienza e la qualità per espugnare il campo di Cork e conquistare la finale.