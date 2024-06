United Rugby Championship, Bulls e Glasgow Warriors si giocano il titolo

Si disputa domani, alle ore 18.00, al Loftus Versfeld di Pretoria la finale dell’United Rugby Championship e in campo scenderanno i sudafricani Bulls e gli scozzesi Glasgow Warriors. Una finale forse inaspettata alla vigilia, ma che vede in campo due formazioni che fanno della concretezza la loro forza.

I Bulls hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto, dietro il Munster, ma è la formazione che ha chiuso la prima parte della stagione con la miglior differenza punti, con +206, portando a casa 14 punti di bonus e con il miglior attacco del torneo, con 639. Ben 120 in più rispetto agli scozzesi e sarà proprio sull’attacco che i sudafricani si affideranno per alzare il trofeo.

I Glasgow Warriors, invece, come detto non sono un attacco che spicca, con 519 punti, ma in difesa hanno subito 80 punti in meno dei Bulls. Nei playoff, invece, i padroni di casa hanno sofferto contro la Benetton Treviso, sconfitta 30-23, per poi battere il Leinster 25-20; mentre gli scozzesi si sono imposti 27-10 contro gli Stormers prima di battere a sorpresa il Munster 17-10 a Cork.

Finale che vedrà in campo anche uno spicchio d’Italia, con il match che è stato affidato ad Andrea Piardi, alla sua seconda finale consecutiva arbitrata. Come Tmo ci sarà Matteo Liperini, mentre gli assistenti saranno l’irlandese Frank Murphy e il gallese Craig Evans. Il match, come detto, avrà il calcio d’inizio alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena.