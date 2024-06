United Rugby Championship, l’italiano Piardi arbitrerà la finale

Ci sarà anche un po’ d’Italia a Pretoria nella finale dell’United Rugby Championship tra i sudafricani Bulls e gli scozzesi Glasgow Warriors. Come l’anno scorso, infatti, ad arbitrare l’ultimo atto del torneo sarà Andrea Piardi, coadiuvato anche da Matteo Liperini nel ruolo di TMO.

Una grande soddisfazione per l’arbitro azzurro, già protagonista nella semifinale tra Munster e Glasgow, che tornerà a fischiare la finale ad un anno di distanza. Un risultato che corona la sua stagione, culminata con la direzione della gara tra Irlanda e Galles del Sei Nazioni maschile, diventando il primo italiano a dirigere una partita nella pluricentenaria storia della competizione. A supportare Piardi, come detto, ci sarà un altro italiano, Matteo Liperini, designato come TMO, mentre gli assistenti saranno l’irlandese Frank Murphy ed il gallese Craig Evans.

Nel corso di questa stagione il quasi trentaduenne fischietto italiano ha già arbitrato diverse gare in URC, compresa la semifinale tra Munster e Glasgow Warriors, che ha sancito l’accesso degli scozzesi, allenati dall’ex CT della Nazionale maschile dell’Italia, Franco Smith, alla finale in cui affronteranno la formazione sudafricana.

La designazione di Bulls v Glasgow Warriors

Arbitro: Andrea Piardi (FIR)

Assistente 1: Frank Murphy (IRFU)

Assistente 2: Craig Evans (WRU)

TMO: Matteo Liperini (FIR)