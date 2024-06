United Rugby Championship, le irlandesi sognano un derby in finale

Si sono disputati nel weekend i quarti di finale dell’United Rugby Championship che hanno decretato le quattro formazioni ancora in corsa per il titolo. E se la Benetton Treviso ha sfiorato il colpaccio a Pretoria, sprecando molto contro i Bulls, in vista del penultimo atto dell’URC sono le irlandesi a fare la parte dei padroni.

Munster e Leinster hanno battuto Ospreys e Ulster, staccando i biglietti per le semifinali, dove hanno raggiunto i già citati Bulls e i Glasgow Warriors, che hanno superato gli Stormers. E sabato prossimo ci sarà la doppia sfida che varrà un posto nella finalissima che si disputerà il 22 giugno. Per i ragazzi di Cork l’impegno sarà casalingo, avendo chiuso al primo posto la stagione regolare, ospitando i Glasgow Warriors in un confronto che fatica ad avere una netta favorita.

Scontro ancora più incerto, dove l’equilibrio potrebbe durare 80 minuti, quello di Pretoria, dove i Bulls – secondi alla fine della stagione regolare – ospiteranno appunto il Leinster, terzo a fine stagione. Ma, come detto, i sudafricani hanno faticato contro Treviso, non hanno convinto, e dovranno cambiare passo per arrivare all’ultimo atto del torneo.

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP – semifinali

Vodacom Bulls – Leinster

Munster – Glasgow Warriors