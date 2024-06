United Rugby Championship: Benetton Treviso, ecco i 28 convocati per sfidare i Bulls

Scenderà in campo sabato pomeriggio a Pretoria la Benetton Treviso, che sfiderà i sudafricani Bulls nel quarto di finale dell’United Rugby Championship. Una prima volta assoluta per una squadra italiana nella fase finale del torneo e in vista dell’appuntamento Marco Bortolami ha convocato 28 giocatori.

Diversi gli indisponibili, tra i quali spiccano soprattutto l’ala Ignacio Mendy, decisivo nelle ultime giornate, e l’azzurro Manuel Zuliani. Gli altri giocatori non presenti per infortunio sono Sam Hidalgo-Clyne, Gideon Koegelenberg, Marco Lazzaroni, Sebastian Negri, Ivan Nemer, Giacomo Nicotera, Paolo Odogwu e Nahuel Tetaz Chaparro.

“Questa partita non sarà diversa rispetto alle ultime 7-8 partite che per noi rappresentavano già sfide secche. La mentalità è più focalizzata sulle cose basilari: in queste partite partite i fondamentali fanno la differenza. La squadra che coglie tutte le opportunità e metterà più punti sul tabellone porterà a casa la sfida” ha dichiarato Rhyno Smith alla vigilia del match. “Dobbiamo focalizzarci sulle cose che possiamo controllare: la nostra identità, il kicking game e in difesa dobbiamo placcare basso. Queste cose non le abbiamo fatte la scorsa partita con i Bulls. Sarà comunque una partita come le altre di questa stagione: dobbiamo credere che abbiamo quello che serve per vincere la partita. Abbiamo 80 minuti per lasciare tutto in campo”.

BENETTON TREVISO – convocati

AVANTI

Bautista Bernasconi, Lorenzo Cannone, Niccolò Cannone, Simone Ferrari, Thomas Gallo, Toa Halafihi, Edoardo Iachizzi, Alessandro Izekor, Michele Lamaro, Gianmarco Lucchesi, Siua Maile, Tiziano Pasquali, Federico Ruzza, Eli Snyman, Mirco Spagnolo, Giosuè Zilocchi

TREQUARTI

Tomas Albornoz, Ignacio Brex, Dewaldt Duvenage, Malakai Fekitoa, Alessandro Garbisi, Leonardo Marin, Tommaso Menoncello, Onisi Ratave, Rhyno Smith, Jacob Umaga, Andy Uren, Marco Zanon