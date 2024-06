Tuffi, i convocati dell’Italia per gli Europei di Belgrado: Matteo Santoro guida una squadra giovane

Ultimo evento di un certo rilievo prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dal 17 al 23 giugno gli Europei di tuffi a Belgrado (Serbia) terranno banco in un fitto calendario per le specialità acquatiche. Dopo i Mondiali di Doha di febbraio, la rassegna continentale in territorio serbo, a poco più di un mese dai Giochi nella capitale francese, sarà la competizione da affrontare.

Una manifestazione che per slot temporale avrà delle rinunce o quantomeno le squadre agiranno di conseguenza, avendo ben chiaro quanto la priorità spetti alla rassegna a Cinque Cerchi. Per questo, il direttore tecnico delle squadre Nazionali di tuffi Oscar Bertone ha optato per un elenco di convocati in cui a spiccare è la giovane età e la voglia di mettersi in mostra.

Non è un caso, infatti, che la squadra sarà composta da Stefano Belotti, Matilde, Francesco Casalini, Elettra Neroni, Matteo Santoro e Julian Verzotto. Santoro, indubbiamente, è l’atleta di maggior rilievo, come dimostrato dalle medaglie europee e mondiali in coppia con Chiara Pellacani nel sincro misto dal trampolino tre metri.

Sarà interessante appurare il suo livello di forma, al pari di quello degli altri atleti presenti a questi Europei dai connotati particolari.