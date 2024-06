Trampolino elastico, Marco Lavino e Isabella Murgo vincono i Campionati Italiani

Al PalaAllende di Fano sono andati in scena i Campionati Italiani di trampolino elastico, specialità nell’universo della ginnastica in cui il Bel Paese non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Marco Lavino ha confermato il titolo conquistato lo scorso anno, totalizzando 56.820 punti per avere la meglio nei confronti di Samuele Patisso Colonna (55.480) e Andrea Radaelli (52.500).

Tra le donne, invece, sigillo di Isabella Murgo, che torna a conquistare il tricolore a sei anni di distanza dall’ultima volta. Sigillo con 50.130 punti davanti a Sofia Pellissier (49.780) e Giulia Cesaretti (47.640), Letizia Radaelli cede lo scettro conquistato dodici mesi fa, chiudendo al sesto posto.