Trampolino elastico, Italia fuori dalle Olimpiadi ma c’è fermento: il bronzo sfiorato da Patisso Colonna e i giovani

L’Italia non avrà rappresentanti nel trampolino elastico alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci saranno azzurri in gara ai Giochi in questa disciplina dell’universo ginnastica, come era già successo a Tokyo 2020 e a Rio 2016. Il Bel Paese sarà presente alla rassegna a cinque cerchi con le due squadre di artistica (cinque uomini e cinque donne), con la formazione di ritmica (cinque donne) e con le individualiste di ritmica (due atlete), ma non è riuscita a fare bottino pieno durante il percorso di qualificazione.

Mondiali e Coppa del Mondo non hanno regalato risultati sfavillanti, ma ai recenti Europei di Guimaraes i risultati raggiunti sono stati molto interessanti, facendo pensare a un possibile futuro tricolore anche nel trampolino elastico. Samuele Patisso Colonna ha chiuso al quarto posto, fermandosi a un solo centesimo dalla medaglia di bronzo. Il meneghino ha eguagliato il riscontro ottenuto nel 2004 dall’icona Flavio Cannone, unico azzurro a prendere parte alle Olimpiadi (l’ultima volta a Londra 2012).

Marco Lavino ha invece chiuso in ottava posizione, per la prima volta due azzurri hanno gareggiato insieme nell’atto conclusivo di una rassegna continentale. Non mancano i giovani: Letizia Radaelli è stata eccellente seconda tra le juniores e insieme a Giulia Cesaretti e Agata Biancolini ha conquistato l’argento nel ream ranking. Silvia Coluzzi aveva trionfato due anni fa a Rimini. L’auspicio è che da qui possa partire la rincorsa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.