Trampolino elastico, Italia fuori dalle finali dei sincro. Patisso Colonna e Marco Lavino ci riprovano nell’individuale

A Guimaraes (Portogallo) proseguono gli Europei 2024 di trampolino elastico. Mattinata riservata alle qualificazioni del sincro, specialità non prevista alle Olimpiadi (a Parigi si gareggerà esclusivamente nell’individuale). Le coppie azzurre sono state eliminate, non riuscendo ad approdare alle finali che in serata assegneranno le medaglie.

Samuele Patisso Colonna e Marco Lavino hanno concluso al 14mo posto con il punteggio di 47.800. Gli azzurri, che domani saranno impegnati nelle semifinali individuali, non sono riusciti a rientrare tra i migliori otto binomi e a battagliare per un posto sul podio continentale.

Primeggia Francia 2 di Pierre Gouzou e Morgan Demiro-O-Domiro (51.670), davanti ai connazionali Julian Chartier e Allan Morante (51.480), che sono però esclusi dalla finale per la regola dei passaporti. Alle loro spalla Germania 1 di Fabian Vogel e Caio Lauxtermann (50.860) e la Gran Bretagna di Zak Perzamanos e Corey Walker (50.830).

Sul fronte femminile, invece, Isabella Murgo e Sofia Pellissier hanno concluso al tredicesimo posto con il riscontro di 44.850. Prima piazza per la Gran Bretagna di Bryony Page e Isabelle Songhurst (49.130) davanti alla Francia di Marine Jurbert e Lea Labrousse (47.410) e alla Georgia di Anano Apakidze e Mariam Ragimov (47.280)