Trampolino elastico, Patisso Colonna e Lavino in semifinale agli Europei. Murgo eliminata

A Guimaraes (Portogallo) vanno in scena gli Europei 2024 di trampolino elastico. I seniores si sono cimentati nelle qualificazioni, che hanno delineato i 24 ammessi alle semifinali. L’Italia festeggia un doppio passaggio del turno sul fronte maschile.

Samuele Patisso Colonna ha infatti concluso al 13mo posto con il punteggio di 57.160 e può proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale. Ad affiancarlo tra i migliori 24 del panorama europeo ci sarà anche Marco Lavino, 22mo con il riscontro di 55.700. Al comando il padrone di casa Pedro Ferreira (59.290) davanti al britannico Zak Perzamanos (58.880) e al francese Allan Morante (58.740), più attardati lo spagnolo Robert Vilarasau (58.620) e il transalpino Julian Chartier (58.270).

Sul fronte femminile, Isabella Murgo si è fermata al 33mo posto con il punteggio di 51.120, ottenuto con la seconda routine, ed è così rimasta fuori dalle semifinali. Per superare il turno sarebbero serviti i 51.500 punti ottenuti dall’ucraina Kateryna Rozhkova. Ancora più attardate Sofia Pellissier (36ma con 50.650) e Chiara Cecchi (46ma con 49.530). Miglior punteggio di giornata per la britannica Bryony Page (55.650) davanti alla francese Lea Labrousse (54.920) e alla connazionale Isabelle Songhurst (54.730), non lontane l’azera Seljan Mahsudova (54.320) e la georgiana Mariam Ragimovi (54.250).