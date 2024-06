Tour de France 2024, outsider e possibili sorprese: Carlos Rodriguez e la Ineos ci provano, occhio a Mas

Se al Giro d’Italia i capitani per la classifica generale si contavano sulle dita di una mano, questa edizione del Tour de France che si appresta a partire sulla carta è una delle più fornite della storia, con tutto il meglio del ciclismo internazionale. Tadej Pogacar è il grande favorito, Roglic, Evenepoel e Vingegaard inseguono, ma dietro ci sono davvero tantissimi tra outsiders e sorprese.

Ineos Grenadiers che è davvero ricca di campioni: l’uomo di classifica dovrebbe essere Carlos Rodriguez, spagnolo giunto quinto l’anno scorso. Con lui però ecco Egan Bernal e Geraint Thomas, che il Tour l’hanno già vinto, e anche un Tom Pidcock che punta alla top-10.

Chi proverà a puntare al podio è invece Enric Mas: l’iberico nelle ultime due stagioni è stato frenato dalle cadute, ma ha nel suo storico una quinta e una sesta piazza in graduatoria alla Grande Boucle. Con un percorso privo di grandi cronometro ha le carte in regola per giocarsela in salita.

Nomi da salita sono anche quelli di Pello Bilbao e Santiago Buitrago, entrambi della Bahrain-Victorious, il campione olimpico Richard Carapaz, il britannico Simon Yates.

E che non vengano fuori le seconde punte? La UAE Emirates ne ha addirittura tre: Juan Ayuso, Joao Almeida e Adam Yates, tre spalle per Pogacar, ma che all’occorrenza potranno anche fare classifica. Occhio anche alla coppia Aleksandr Vlasov e Jai Hindley della Bora-hansgrohe e ad un Matteo Jorgenson molto sottovalutato in casa Team Visma | Lease a Bike.