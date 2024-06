Tour de France 2024: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti solo otto italiani

Saranno otto gli italiani che domani partiranno da Firenze per andare a giocarsi il Tour de France 2024. Le stelle azzurre sono Giulio Ciccone ed il Tricolore Alberto Bettiol, ovviamente con l’obiettivo di giocarsi un successo di tappa. In chiave classifica generale invece nell’elenco di partenza della Grande Boucle c’è tutto il meglio a livello internazionale: da Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard passando per Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Non mancano neanche velocisti, come Jasper Philipsen, vincitore della Milano-Sanremo, e uomini da classiche come il campione del mondo Mathieu van der Poel o Wout van Aert.

Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio.

STARTLIST TOUR DE FRANCE 2024

ALPECIN-DECEUNINCK

DILLIER Silvan

GHYS Robbe

KRAGH ANDERSEN Søren

LAURANCE Axel

PHILIPSEN Jasper

RICKAERT Jonas

VAN DER POEL Mathieu

VERMEERSCH Gianni

ARKÉA-B&B HOTELS

CAPIOT Amaury

CHAMPOUSSIN Clément

DÉMARE Arnaud

GARCIA PIERNA Raul

MCLAY Daniel

MOZZATO Luca

RODRIGUEZ Cristian

VAUQUELIN Kévin

ASTANA QAZAQSTAN

BALLERINI Davide

BOL Cees

CAVENDISH Mark

FEDOROV Yevgeniy

GAZZOLI Michele

LUTSENKO Alexey

MØRKØV Michael

TEJADA Harold

BAHRAIN VICTORIOUS

ARNDT Nikias

BAUHAUS Phil

BILBAO Pello

BUITRAGO Santiago

HAIG Jack

MOHORIC Matej

POELS Wout

WRIGHT Fred

COFIDIS

ALLEGAERT Piet

COQUARD Bryan

GESCHKE Simon

HERRADA Jesús

IZAGIRRE Ion

MARTIN Guillaume

RENARD Alexis

ZINGLE Axel

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

ARMIRAIL Bruno

BENNETT Sam

GALL Felix

GODON Dorian

LAPEIRA Paul

NAESEN Oliver

PETERS Nans

PRODHOMME Nicolas

EF EDUCATION-EASYPOST

BETTIOL Alberto

BISSEGGER Stefan

CARAPAZ Richard

COSTA Rui

HEALY Ben

POWLESS Neilson

QUINN Sean

VAN DEN BERG Marijn

GROUPAMA-FDJ

GAUDU David

GENIETS Kevin

GREGOIRE Romain

KÜNG Stefan

MADOUAS Valentin

MARTINEZ Lenny

PACHER Quentin

RUSSO Clément

INEOS GRENADIERS

BERNAL Egan

CASTROVIEJO Jonathan

DE PLUS Laurens

KWIATKOWSKI Michal

PIDCOCK Tom

RODRIGUEZ Carlos

THOMAS Geraint

TURNER Ben

INTERMARCHÉ-WANTY

GOOSSENS Kobe

GIRMAY Biniam

MEINTJES Louis

PAGE Hugo

REX Laurenz

TEUNISSEN Mike

THIJSSEN Gerben

ZIMMERMANN Georg

LIDL-TREK

BERNARD Julien

CICCONE Giulio

DECLERCQ Tim

GIBBONS Ryan

PEDERSEN Mads

SKUJIŅŠ Toms

STUYVEN Jasper

VERONA Carlos

MOVISTAR

ARANBURU Alex

FORMOLO Davide

GAVIRIA Fernando

LAZKANO Oier

MAS Enric

MÜHLBERGER Gregor

OLIVEIRA Nelson

ROMO Javier

RED BULL-BORA-HANSGROHE

DENZ Nico

HALLER Marco

HINDLEY Jai

JUNGELS Bob

ROGLIC Primoz

SOBRERO Matteo

VAN POPPEL Danny

VLASOV Aleksandr

SOUDAL-QUICKSTEP

EVENEPOEL Remco

HIRT Jan

LANDA Mikel

LAMPAERT Yves

MOSCON Gianni

PEDERSEN Casper

VAN WILDER Ilan

VERVAEKE Louis

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

BARDET Romain

BARGUIL Warren

DEGENKOLB John

EEKHOFF Nils

JAKOBSEN Fabio

ONLEY Oscar

VAN DEN BROEK Frank

WELTEN Bram

TEAM JAYCO ALULA

DURBRIDGE Luke

GROENEWEGEN Dylan

HARPER Chris

JUUL-JENSEN Chris

MATTHEWS Michael

MEZGEC Luka

REINDERS Elmar

YATES Simon

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

BENOOT Tiesj

JORGENSON Matteo

KELDERMAN Wilco

LAPORTE Christophe

LEMMEN Bart

TRATNIK Jan

VAN AERT Wout

VINGEGAARD Jonas

UAE TEAM EMIRATES

ALMEIDA João

AYUSO Juan

POGACAR Tadej

POLITT Nils

SIVAKOV Pavel

SOLER Marc

WELLENS Tim

YATES Adam

ISRAEL-PREMIER TECH

ACKERMANN Pascal

BOIVIN Guillaume

FUGLSANG Jakob

GEE Derek

HOULE Hugo

NEILANDS Krists

STEWART Jake

WILLIAMS Stephen

LOTTO DSTNY

BEULLENS Cedric

CAMPENAERTS Victor

DE LIE Arnaud

DRIZNERS Jarrad

GRIGNARD Sébastien

VAN GILS Maxim

VAN MOER Brent

VANHOUCKE Harm

TOTALENERGIES

BURGAUDEAU Mathieu

CRAS Steff

DUJARDIN Sandy

GACHIGNARD Thomas

GRELLIER Fabien

JEGAT Jordan

TURGIS Anthony

VERCHER Mattéo

UNO-X MOBILITY

ABRAHAMSEN Jonas

CORT Magnus

EIKING Odd Christian

JOHANNESSEN Tobias

KRISTOFF Alexander

KULSET Johannes

TILLER Rasmus

WÆRENSKJOLD Søren