Tour de France 2024, Kévin Vauquelin: “Non pensavo di riuscire ad arrivare in fondo. Solo partecipare era un sogno…”

Kévin Vauquelin si prende la più bella soddisfazione della carriera trionfando nella seconda tappa del Tour de France 2024. Il transalpino dell’Arkéa – B&B Hotels sfrutta alla grande l’indifferenza delle squadre dei favoriti per il successo di frazione, scatta sulle prime rampe dell’ultima ascesa sul San Luca e fa la differenza su tutti i suoi compagni di fuga. Picchiata su Bologna di pura gioia per il francese, con i Galletti che fanno due su due in queste prime giornate della Grande Boucle.

Giornata partita da Cesenatico per l’omaggio a Marco Pantani, e terminata nel capoluogo emiliano preso d’assalto dalla gente. Il classe 2001 si esalta sulle pendenze estreme, e dopo il secondo posto alla Freccia Vallone sul Muro di Huy, sulla rampe del San Luca vive probabilmente la giornata più bella della sua vita. Quinta vittoria in carriera per Vauquelin tra i professionisti, la prima su territorio italiano, così come è una prima assoluta storica al Tour per l’Arkéa.

“E’ stata una tappa difficile per me, non pensavo di riuscire ad arrivare in fondo a questa impresa. – esordisce il transalpino a caldo ai microfoni – Oggi però è partita la fuga e mi ci sono buttato dentro, il gruppo ci ha lasciato andare e poi è stato tutto perfetto“. Ringraziamenti che vanno subito al compagno di squadra Cristian Rodriguez: “E’ stato molto importante averlo vicino a me, mi ha supportato alla grande e gli devo un grande grazie“.