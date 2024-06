Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Subito bagarre tra i big della Grande Boucle

Il Tour de France inizia con le marce belle alte. La Grande Boucle ha scelto la partenza in Italia per questa edizione numero 111 e per onorare l’evento comincia subito con una frazione movimentatissima, da Firenze a Rimini, con 206 movimentatissimi e sette GPM da scalare.

Una tappa che, per via della sua conformazione, si apre a scenari interessanti. Cioè di vedere i Big Six di questo Tour battagliare immediatamente: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) che sono coloro che puntano al giallo a Nizza, ma anche i re delle corse di un giorno, il campione del mondo Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike). Curiosità su quest’ultimo, se si metterà a disposizione di Vingegaard oppure potrà fare corsa libera.

Ma dietro di loro sono in tanti a spingere. In casa UAE dietro a Pogacar ci sono uomini che andrebbero a nozze con una giornata del genere come Pavel Sivakov, Juan Ayuso, Adam Yates e Tim Wellens, mentre altri capitani di spicco come Simon Yates (Jayco-AlUla), RIchard Carapaz (EF Education Easypost) e Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) proveranno a dire la loro. In casa Italia, chi proverà ad emergere è sicuramente Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) che vuole onorare il passaggio sulle strade tricolori e apparso in ottima forma. Qualche chance in meno per Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che potrebbe comunque provare la sortita.

TOUR DE FRANCE, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA PRIMA TAPPA

***** Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel

**** Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Wout Van Aert

*** Alberto Bettiol, Adam Yates, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Simon Yates, Pello Bilbao, Stephen Williams

** Giulio Ciccone, David Gaudu, Felix Gall, Enric Mas, Romain Bardet, Magnus Cort, Michael Matthews, Egan Bernal, Lenny Martinez, Richard Carapaz

* Derek Gee, Davide Formolo, Guillaume Martin, Louis Meintjes, Luca Mozzato, Warren Barguil, Tim Wellens