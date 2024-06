Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Alta tappa mossa, sul San Luca si possono scatenare in tanti

Siamo già alla seconda tappa del Tour de France. Si rimane sul territorio italiano, dopo la scoppiettante Firenze-Rimini di ieri che ha visto xx prendersi la maglia gialla. Si va da Cesenatico a Bologna, altra frazione assai mossa, di 200 chilometri, con la doppia ascesa del San Luca negli ultimi 35 chilometri.

Una tappa ancor più disegnata per i cacciatori di classiche, e ci aspettiamo dunque il campione del mondo Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e il suo storico avversario Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in primissima linea per la vittoria. Di fianco a loro batte bandiera slovena con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che conosce bene il San Luca avendoci vinto sia la crono del Giro d’Italia 2019 che quella dell’ultimo Giro dell’Emilia, ma occhio anche a Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Ma ci sono tanti uomini che potranno provare a fare la differenza. In casa Italia si punta su Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), che con la maglia tricolore avrà un boost emotivo niente male, ma non mancheranno gli avversari. Salite brevi ma intensi possono essere il trampolino di lancio per gente come Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) o per Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), oltre che per Magnus Cort (Uno-X). Se dovessero resistere, uomini come Mads Pedersen (Lidl-Trek), Michael Matthews (Jayco-AlUla) ed Alex Aranburu (Movistar) potrebbero dire la loro.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA

***** Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Primoz Roglic

**** Wout van Aert, Alberto Bettiol. Remco Evenepoel, Tom Pidcock

*** Jonas Vingegaard, Matej Mohoric

** Carlos Rodriguez, Jai Hindley, Pello Bilbao, Ben Healy, Magnus Cort

* Mads Perdersen, Michael Matthews, Alex Aranburu