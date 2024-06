Tour de France 2024, i velocisti: Philipsen la stella in un contesto di livello eccelso

L’attesa sta per finire, sabato 29 giugno da Firenze scatterà il Tour de France 2024. Tutto è pronto per la prima storica volta della Grande Partenza della Grande Boucle dall’Italia, con tre tappe che promettono spettacolo e scintille. Nella terza giornata, quella con partenza da Piacenza e arrivo a Torino, ci dovrebbe essere la prima occasione per vedere all’opera i velocisti. Un campo partenti di livello eccelso a caccia della Maglia Verde, con Jasper Philipsen come punto di riferimento.

Il belga dell’Alpecin – Deceuninck ha vinto la classifica a punti l’anno scorso con un margine incredibile, ed è senza dubbio il favorito per bissare il successo, facendo un po’ quello che ha fatto Jonathan Milan al Giro d’Italia. L’azzurro della Lidl-Trek però non sarà al via del Tour, e quindi ancora una volta dovremo aspettare per vedere il duello tra i due sprinter più forti al mondo. Philipsen sta vivendo una stagione magica: quattro vittorie (con la perla della Milano-Sanremo su tutte) e un secondo posto prezioso come quello alla Parigi-Roubaix, con il belga che ha puntato forte il mirino su questa Grande Boucle.

Lo spettacolo in volata sarà assicurato, anche se Jasper potrebbe fare un po’ quello che faceva nei suoi anni migliori Mark Cavendish. E c’è grande attesa proprio sul britannico, che ha deciso di andare avanti un’altra stagione solo per ripresentarsi al Tour e ottenere la vittoria di tappa numero 35, che gli farebbe staccare Eddy Merkxx tra i pluri-vincitore. Belgio che si annuncia grande protagonista degli sprint con Arnaud De Lie (Lotto Dstny) che arriva un po’ nascosto ma che si può rivelare cliente scomodo per chiunque.

Il principale avversario di Philipsen per la Maglia Verde però dovrebbero essere, come l’anno scorso, Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek ha corso una primavera semplicemente meravigliosa, e può contare su uno squadrone che, come abbiamo visto al Giro, sa perfettamente portare in posizione di lancio perfetta i suoi capitani. Un altro super campione da tenere d’occhio è Matthieu Van der Poel, compagno di squadra di Jasper e che presumibilmente correrà per tappe diverse. Altro fuoriclasse assoluto è Wout Van Aert, con il belga che a sua volta sarà grande protagonista.

I nomi di coloro che probabilmente faranno breccia in top-10 sono tantissimi, per una qualità media davvero alta: Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) e Bryan Coquard (Cofidis) solo per citarne alcuni. Attenzione poi al 24enne Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost), mentre in casa Italia il piatto piange parecchio. Non è propriamente uno specialista delle volate, ma bisogna buttare l’occhio su Luca Mozzato (Arkéa – B&B Hotels), mentre Davide Ballerini e Michele Gazzoli saranno al servizio di Cavendish nella squadra kazaka.