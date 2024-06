Tour de France 2024, Chris Froome non sarà al via della Grande Boucle

L’incedere inevitabile del tempo. Niente da fare per Chris Froome e il connubio con il Tour de France 2024 non ci sarà. È stata resa nota la formazione della Israel-Premier Tech che prenderà parte alla Grande Boucle, il cui via è previsto sabato prossimo a Firenze. La Grand Départ orfana ancora una volta di chi ha saputo portare fino alla fine il simbolo del primato in quattro circostanze.

Una decisione che non è una sorpresa dal momento che la condizione del 39enne britannico non è straordinaria ed è evidente come Froome sia nella parabola discendente della sua carriera. Oltre al “kenyano bianco” non sarà al via del Tour il belga Dylan Teuns. Una scelta che non tanti si attendevano.

Ci sarà al suo posto Stephen Willians, in grado di fare la differenza sugli strappi più ripidi, come gli è capitato nell’edizione 2024 della Freccia Vallone. Una squadra che avrà tra le sue fila anche l’esperienza dello scalatore danese Jakob Fuglsang e i pedali veloci del tedesco Pascal Ackermann che vorrà farsi trovare pronti negli arrivi alla sprint di questo Tour.

Il canadese Derek Gee, terzo a sorpresa nel recente Giro del Delfinato, cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Grande Boucle per quanto concerne la classifica generale.