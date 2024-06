Tortu lancia la sfida nei 200: “Ho gestito le energie. Il tempo conta farlo in finale”

Un redivivo Filippo Tortu vince in scioltezza la terza semifinale dei 200 metri e vola in finale con il miglior tempo ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il preoccupante 20.72 dello scorso 18 maggio allo Stadio dei Marmi, il velocista brianzolo ha impressionato positivamente quest’oggi stampando un ottimo 20.14 (vento +0.9 m/s) e candidandosi ad un ruolo da protagonista verso l’ultimo atto di domani.

“Sicuramente oggi era importante fare una buona gara e non sprecare tanto in vista di domani. Mi è sembrato di aver fatto una buona prima parte, una buona curva con le spalle avanti, che è quello che cercavo di fare. Poi sul rettilineo sinceramente ho abbastanza gestito, non vedendo nessuno molto vicino. Contento no, soddisfatto no, ho fatto quello che dovevo fare e adesso sono già concentrato su domani“, il commento a caldo dell’azzurro ai microfoni di Rai 2.

Sul ricordo della pessima prestazione del 18 maggio al Roma Sprint Festival: “Non va dimenticato. Sono lo stesso atleta e lo stesso ragazzo di tre settimane fa. Bisogna saper affrontare sia i buoni risultati che i cattivi, in una stagione ed in una carriera. Non sono più orgoglioso di me se corro veloce, sono orgoglioso di quello che faccio per arrivare a questi appuntamenti con gli allenamenti, le gare e tutto. Anche quando va male, bisogna essere orgogliosi di se stessi. Non contenti, non soddisfatti, ma orgogliosi. Sono lo stesso ragazzo di tre settimane fa. Comunque meglio oggi sicuramente“