Tiro con l’arco, Mauro Nespoli chiude quarto in Coppa del Mondo ad Antalya. 3 vittorie coreane nel ricurvo

Ultima giornata che si chiude con un po’ di amaro in bocca per la Nazionale italiana nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, andata in scena ad Antalya (Turchia). L’unico azzurro impegnato nelle fasi finali del ricurvo, Mauro Nespoli, è rimasto infatti ai piedi del podio nella gara individuale raccogliendo un quarto posto comunque incoraggiante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il vice-campione olimpico in carica, dopo aver perso in semifinale abbastanza nettamente contro il brasiliano n.1 al mondo Marcus D’Almeida per 0-6 (parziali di 26-27, 25-28, 26-28), ha ceduto anche all’indiano Dhiraj Bommadevara per 3-7 (27-28, 28-29, 28-27, 28-28, 29-30) nello spareggio per la terza posizione vedendo sfumare così il suo primo podio dell’anno nel circuito maggiore.

Epilogo thrilling nella Finale tra Kim Woojin e D’Almeida, con il sud coreano che ha avuto la meglio allo shoot-off (entrambi sul 9, ma la freccia dell’asiatico era più vicina al centro del bersaglio) qualificandosi ufficialmente per le Finals di World Cup. Al femminile la vittoria è andata alla cinese Xiaolei Yang, già leader nel ranking round, che ha battuto 6-4 la giapponese Waka Sonoda.

Per quanto riguarda le prove a squadre, i maestri coreani hanno sconfitto la Francia nelle due finali dei terzetti monosesso (6-0 al femminile, 5-1 al maschile) perdendo però con il Giappone allo shoot-off nell’ultimo atto della gara mista a coppie