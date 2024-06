Tiro con l’arco, Italia eliminata dall’Iran e (quasi) fuori dai Giochi di Parigi con la squadra femminile

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura del terzetto femminile italiano al Preolimpico Mondiale 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia). Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, dopo aver chiuso il ranking round mattutino in ottava posizione, sono state eliminate dall’Iran perdendo dunque l’ultima chance di ottenere il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi.

Il torneo globale di qualificazione a cinque cerchi metteva in palio quattro quote per la prova a squadre femminile, mentre gli ultimi due slot verranno distribuiti tramite il ranking mondiale del 24 giugno. L’Italia può ancora aggrapparsi ad una complicatissima ipotesi di ripescaggio, ma dovrà sperare in incastri favorevoli oggi per poi trovare un grande exploit settimana prossima in Coppa del Mondo (sempre ad Antalya).

Tornando alla cronaca della gara odierna, l’Italia è stata ammessa direttamente agli ottavi di finale per aver ottenuto uno dei migliori 8 punteggi in qualificazione, ritrovandosi però nel quarto di tabellone guidato dalla Cina (una vera corazzata, vincitrice delle prime due tappe stagionali di World Cup battendo in finale la Corea del Sud).

La formazione tricolore non è riuscita però a guadagnarsi almeno la possibilità di sfidare le cinesi in uno spareggio secco per Parigi, uscendo di scena contro l’insidioso trio iraniano formato da Mobina Fallah, Hourieh Haji Hosseini e Yasna Pourmahani. 53-53, 54-53 e 55-51 i punteggi parziali dei tre set in favore del team asiatico, che affronterà la Cina nel primo pomeriggio con in palio il ticket per Parigi 2024.