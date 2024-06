Tiro con l’arco, gli azzurri del compound si giocheranno il primo posto in Coppa del Mondo ad Antalya! Indietro le ragazze dell’olimpico

Seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco ad Antalya. Un mercoledì in cui al mattino ci si è concentrati sul tabellone fino alle semifinali del compound a squadre, maschili e femminili, mentre nel pomeriggio sono stati gli atleti del ricurvo ad aprire le danze con il ranking round.

L’Italia del compound maschile, composta da Marco Bruno, Elia Fragnan e Michea Godano si è spinta fino alla finale per il primo posto (appuntamento alle 9.40 di sabato mattina). Continua il grande periodo di forma del terzetto, che aveva messo a referto il secondo miglior punteggio ieri in qualifica ed oggi ha sbaragliato il tabellone.

La strada degli azzurri è iniziata con una vittoria netta contro l’Olanda per 233-227, poi è stato superato l’ostacolo Ungheria per un solo punto (234-233), cui ha fatto seguito la vittoria con il medesimo punteggio in semifinale contro la Francia: in finale sabato sarà sfida contro la Turchia. Sconfitta, invece, ai quarti di finale la formazione femminile formata da Elisa Roner, Marcella Tonioli ed Irene Franchini, messe ko dalla Turchia 229-230 dopo aver usufruito di un bye al primo turno.

Nel ricurvo invece il migliore al maschile è stato Mauro Nespoli, nono con 680 punti. Più indietro Alessandro Paoli, 39° con 664 e Federico Musolesi, 59° a 660. L’Italia è quindi ottava nella classifica a squadre con 2004 punti e partirà dagli ottavi di finale. Non positiva neppure la prova della squadra femminile, che deve fare un grande risultato per andare alle Olimpiadi (verosimilmente giungere almeno in finale): le azzurre si sono classificate decime con 1938 punti ed affronteranno l’Indonesia al primo turno. La migliore è stata Chiara Rebagliati, 18ma con 654 punti.