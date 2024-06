Tiro a segno, nella pistola automatica Massimo Spinella conquista il pass per le Olimpiadi attraverso il ranking!

Massimo Spinella conquista il pass nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella pistola automatica da 25 metri maschile del tiro a segno attraverso il ranking: l’aritmetica certezza arriva nel corso delle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2024 in corso a Monaco di Baviera, in Germania.

La matematica dà il proprio conforto all’italiano nel momento in cui tutti gli inseguitori dell’azzurro nel ranking non raggiungono la finale, anzi tre dei quattro tiratori ancora in lizza finiscono alle spalle di Spinella, mentre il solo australiano Sergei Evglevski fa meglio, restando comunque molto lontano dall’ingresso nell’ultimo atto, che avrebbe tenuto vive le speranze dell’oceanico di strappare il pass all’azzurro.

Superano le qualificazioni il tedesco Florian Peter, che eguaglia il record del mondo con 593/600, il cinese Wang Xinjie, secondo a quota 591, il transalpino Clement Bessaguet, terzo con 590, il ceco Matej Rampula, il quale era già aritmeticamente certo di staccare il biglietto per Parigi 2024 tramite la classifica, quarto a quota 589, l’altro teutonico Christian Reitz, quinto con 588, e l’altro cinese Li Yuehong, sesto a quota 587.

Restano fuori dall’ultimo atto i tre italiani al via, ovvero Riccardo Mazzetti, 25° a quota 579, Massimo Spinella, 29° con 577 (17x), ed Andrea Morassut, 30° con 577 (15x). Vengono però eliminati anche tutti gli inseguitori di Spinella: 15° l’australiano Sergei Evglevski a quota 582, 34° il britannico Sam William Gowin con 575, 36° il polacco Oskar Miliwek con 573, 43° il peruviano Marko Carrillo a quota 569.

Va ricordato che nella pistola automatica da 25 metri maschile erano a disposizione attraverso la classifica due pass nominali, dato che la Francia aveva centrato la qualificazione sul campo, liberando la quota riservata al Paese ospitante: il primo pass era già stato assegnato aritmeticamente al ceco Matej Rampula, che oggi ha anche centrato la finale in Germania, mentre il secondo è stato staccato oggi dall’azzurro Massimo Spinella. Per l’Italia ci sarà il contingente massimo in questa specialità, dato che Riccardo Mazzetti aveva conquistato il pass non nominale ai recenti Europei grazie alla medaglia d’argento conquistata.