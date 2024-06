Tiro a segno, Europei junior 2024: nella carabina 3 posizioni 16ma Anna Schiavon e 25° Luca Sbarbati

Proseguono ad Osijek, in Croazia, anche per la categoria junior gli Europei 2024 di tiro a segno: protagonista oggi la carabina 3 posizioni da 50 metri, con l’assegnazione dei titoli individuali ed a squadre. Nessun podio in casa Italia, con i migliori che sono stati Anna Schiavon, 16ma, e Luca Sbarbati, 25°.

Nella finale femminile oro alla norvegese Caroline Finnestad Lund, che supera per mezzo punto, con score di 457.0 a 456.5, la slovena Hana Strakusek, mentre la medaglia di bronzo va alla polacca Maja Magdalena Gawenda, fuori in terza posizione a quota 444.8.

Eliminate nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: 16ma Anna Schiavon con 578/600, 30ma Carlotta Salafia a quota 574, 34ma Veronica Maria Calvello con 573. Nella graduatoria a squadre oro alla Germania, prima con 1748, davanti alla Serbia, d’argento a quota 1739, ed alla Norvegia, di bronzo con 1738. Italia decima a quota 1725.

Nella gara maschile doppietta polacca con Michal Chojnowski che nel duello finale batte il connazionale Wiktor Sajdak per 457.1 a 453.5. Sale sul gradino più basso del podio, invece, l’austriaco Patrick Entner, fuori in terza posizione a quota 443.4.

Escono di scena nelle qualificazioni i tre azzurri al via: 25° Luca Sbarbati con 573, 42° Tommaso Roberto a quota 567, 44° Alessandro Carosi con 564. Nella classifica a squadre titolo alla Polonia con 1745, argento all’Austria con 1732, e bronzo alla Norvegia a quota 1729. Italia undicesima con 1704.