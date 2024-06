Tiro a segno, Europei 2024: la Germania firma la doppietta nella carabina a due junior

Germania dominante nell‘ottava giornata di gare valida per i Campionati Europei 2024 di tiro a segno, rassegna in scena in Croazia, precisamente ad Osijek. Nell’unica in competizione prevista dal programma, la carabina 50 m tre posizioni junior a due, la compagine teutonica ha infatti ottenuto una significativa doppietta.

Nello specifico il binomio formato da Hannah Wehren-Nils Palberg ha sconfitto i connazionali Anna Marie Beutler-Justus Ott per 16-4, dominando la Finale in lungo e in largo.

Sfida in casa anche per il bronzo, dove il team della Serbia 2 composto da Aleksadra Havran-Aleksa Rakonjac si è imposto con margine sui compagni di squadra Emilja Ponjavic-Petar Erdei con il risultato di 16-8.

Ricordiamo che in questo segmento non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.