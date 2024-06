Tiro a segno, Europei 2024: Norvegia e Serbia vincono nella carabina 3 posizioni a squadre

Va in archivio la settima giornata di competizioni in quel di Osijek, località della Croazia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a segno. Un day-7 contrassegnato dallo svolgimento di sole due gare, entrambe dedicata alla carabina 3 posizioni 50 m a squadre.

In ambito maschile è arrivata una vittoria nettissima per la Norvegia. Jen Olsrud Oestli, Even Olai Enger Thorndsen e Vebjoern Grimsrud infatti nell’ultimo atto si sono imposti per 16-4 nei confronti dell’Ucraina di Ivan Tkalenko, Oleksii Viatchin e Danylo Hrynkyk. Più combattuta invece la sfida per il bronzo, vinta dalla Germania che, con il risultato di 16-10, ha regolato l’Austria.

In campo femminile dopo una finale al cardiopalma a spuntarla è invece la Serbia grazie al trio formato da Aleksandra Havran, Anja Kzezevic ed Emilija Ponjavic, particolarmente audace a ribaltare le sorti della disputa superando in volata la Germania di Hannah Wheren, Nele Star ed Anna Marie Beutler per 16-4. Bene ancora la Norvegia, terza grazie al successo facile contro la Svizzera in una finalina chiusa per 16-6.

Ricordiamo che in questi segmenti non erano presenti alcuni rappresentati della Nazionale italiana.