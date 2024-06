Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: Paolo Monna sesto nella pistola automatica, 20° Federico Nilo Maldini

Paolo Monna chiude in sesta posizione la finale della pistola automatica da 25 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, l’altro azzurro in gara, Federico Nilo Maldini, esce nelle qualificazioni classificandosi 20°.

Nella finale a otto la vittoria va all’indiano Sarabjot Singh, primo con 242.7, che beffa per 0.2 il cinese Bu Shuaihang, alla piazza d’onore a quota 242.5. Gradino più basso del podio per il tedesco Robin Walter, il quale esce di scena a quota 220.0, mentre chiude al quarto posto il turco Yusuf Dikec con 199.7.

Quinta piazza per l’altro cinese Zhang Bowen con 177.3, mentre si classifica sesto l’azzurro Paolo Monna a quota 158.0. Settima posizione per il ceco Jindrich Dubovy con 136.2, infine termina ottavo l’ucraino Viktor Bankin a quota 116.4.

Nelle qualificazioni Paolo Monna aveva centrato l’ingresso in finale con il quarto punteggio complessivo, a quota 586/600 (25x), mentre era stato eliminato l’altro italiano al via, Federico Nilo Maldini, classificatosi 20° a quota 578/600 (21x).