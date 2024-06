Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco 2024: la Turchia trionfa nella pistola ad aria compressa 10 m mista

Volge al termine la penultima giornata di gare relative alla Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, competizione itinerante in fase di svolgimento in quel di Monaco di Baviera. Nell’ultimo segmento pianificato a sorridere è la Turchia che, nella prova 10 m pistola ad aria compressa mista, è salita sul gradino più alto del podio seminando la competitiva compagine cinese.

Nello specifico Şevval Olayda Tarhan e Yusuf Diken hanno sconfitto gli avversari Ranxin Jiang-Yu Xie, grazie soprattutto a tre tranche positive maturate nella seconda parte della sfida.

Duello equilibrato anche quello per il bronzo, vinto dal team sudcoreano formato da Ye Jin Oh e Wonho Lee che, nella finalina, ha regolato le armene Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan per 16-14.

In questa gara non erano presenti rappresentanti della Nazionale italiana. Domani, venerdì 7 giugno, la rassegna si chiuderà con le due finali dedicata alla carabina 3 posizioni maschile e femminile da 50 metri.