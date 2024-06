Tennistavolo, la Race to Paris aggiornata: Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli potrebbero qualificarsi ai Giochi grazie al ranking

Con l’assegnazione e la successiva accettazione di tutte le quote riservate alle prove a squadre e nel doppio misto del tennistavolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, e la disputa dei tornei di qualificazione di singolare (su base continentale), e la relativa accettazione delle quote (declinata solo una quota oceanica nel settore maschile), sono stati disputati tutti gli eventi di qualificazione diretta.

Ora si completeranno i processi di distribuzione delle carte olimpiche attraverso le Race to Paris: nel singolare tutti i Continenti, ad eccezione dell’Oceania, distribuiranno 1 pass ciascuno attraverso la graduatoria dell’11 giugno.

A quel punto si conosceranno i nomi degli 86 qualificati per genere alle Olimpiadi: 48 con le squadre, dei quali 32 giocheranno anche in singolare, 22 in singolare, e 16 nel doppio misto. Il numero di atleti qualificati in singolare oppure nel torneo a squadre e, allo stesso tempo, nel doppio misto libererà poi ulteriori posti da assegnare attraverso le Race to Paris di singolare al 18 giugno 2024.

Un posto sarà riservato come quota universale, a seguire fino a 15 pass saranno assegnati tramite la classifica: allo stato attuale delle cose tra gli uomini saranno distribuiti 9 pass (più uno per l’Oceania), mentre 11 saranno quelli assegnati tra le donne.

RACE TO PARIS AL 28 MAGGIO 2024 – SETTIMANA 22

SINGOLARE MASCHILE* (CHIUSURA MARTEDI’ 18 GIUGNO – SETTIMANA 25)**

* = Sono stati già eliminati gli atleti appartenenti a Paesi qualificati con la squadra o qualificati in singolare tramite i tornei continentali (Vengono considerati soltanto i migliori due atleti per ciascun Paese) – Verranno assegnati 9 pass + 1 riservato all’Oceania

** = Un pass per il miglior atleta di Europa, Asia, Africa ed Americhe verrà assegnato col ranking di martedì 11 giugno 2024 – Settimana 24

1 Quadri Aruna (Nigeria) 1240 **

2 Liam Pitchford (Gran Bretagna) 630 **

3 Kirill Gerassimenko (Kazakistan) 556 **

4 Ovidiu Ionescu (Romania) 521

5 Alvaro Robles (Spagna) 520

6 Nicolas Burgos (Cile) 448 **

7 Noshad Alamiyan (Iran) 441

8 Daniel Habesohn (Austria) 397

9 Eduard Ionescu (Romania) 298

10 Brian Afanador (Porto Rico) 310

11 Alberto Mino (Ecuador) 281

12 Ibrahima Diaw (Senegal) 255

13 Martin Allegro (Belgio) 254

[…]

24 Alfred De La Pena (Nuova Zelanda) 175 *

25 Matteo Mutti (Italia) 164

26 Niagol Stoyanov (Italia) 159

SINGOLARE FEMMINILE* (CHIUSURA MARTEDI’ 18 GIUGNO – SETTIMANA 25)**

* = Sono stati già eliminate le atlete appartenenti a Paesi qualificati con la squadra o qualificate in singolare tramite i tornei continentali (Vengono considerati soltanto le migliori due atlete per ciascun Paese) – Verranno assegnati 11 pass

** = Un pass per la miglior atleta di Europa, Asia, Africa ed Americhe verrà assegnato col ranking di martedì 11 giugno 2024 – Settimana 24

1 Adriana Diaz (Porto Rico) 1450 **

2 Yang Xiaoxin (Principato di Monaco) 1210 **

3 Sofia Polcanova (Austria) 989

4 Ni Xia Lian (Lussemburgo) 450

5 Giorgia Piccolin (Italia) 382

6 Xiao Maria (Spagna) 350

7 Georgina Pota (Ungheria) 262

8 Debora Vivarelli (Italia) 261

9 Izabela Lupulesku (Serbia) 257

10 Ivana Malobabic (Croazia) 245

11 Hana Matelova (Repubblica Ceca) 245

12 Sarah De Nutte (Lussemburgo) 231

13 Solomiya Brateyko (Ucraina) 206