Tennistavolo, Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli si qualificano alle Olimpiadi nel singolare femminile!

L’Italia avrà due rappresentanti nel tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024: si è chiuso il periodo di qualificazione e, grazie al ranking, hanno staccato il pass per i Giochi nel singolare femminile Giorgia Piccolin, numero 60 del mondo, e Debora Vivarelli, numero 82 della classifica ITTF.

Per Debora Vivarelli si tratta della seconda qualificazione consecutiva, in quanto a Tokyo 2020 fu l’unica rappresentante dell’Italia, qualificandosi sempre attraverso il ranking e venendo però eliminata poi al primo turno dall’australiana Lay Jian Fang, chiudendo così al 49° posto assoluto.

Giorgia Piccolin, invece, sarà un’esordiente assoluta ai Giochi, avendo centrato quest’oggi la qualificazione per la prima volta: l’azzurra in passato aveva disputato gli YOG, i Giochi Olimpici Giovanili, a Nanchino nel 2014, classificandosi 18ma.

Non ci saranno, invece, rappresentanti dell’Italia nel singolare maschile: troppo indietro nel ranking per sperare nella qualificazione i due migliori azzurri, ovvero Niagol Stoyanov, 123°, e Matteo Mutti, 125°. Si erano chiusi da tempo, infine, i processi di qualificazione per il doppio misto e per i tornei a squadre, maschili e femminili.