Rafael Nadal salta Wimbledon per concentrarsi sulle Olimpiadi: a Parigi giocherà con Alcaraz

Era un segreto di Pulcinella, ma ora è diventato ufficiale. Durante l’annuncio dei convocati della Spagna in vista del torneo di tennis dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il capitano della squadra spagnola, David Ferrer, ha annunciato che Rafael Nadal eviterà impegni agonistici e si concentrerà nelle prossime settimane in maniera totale sulla preparazione dell’evento olimpico.

In questo modo il nativo di Manacor sarà costretto a rinunciare alla partecipazione del prossimo torneo di Wimbledon per rimanere sulla amata terra rossa. Ora rimarrà da capire se lo spagnolo deciderà di giocare un torneo prima della sua avventura sotto i Cinque Cerchi, con l’ATP 500 di Amburgo che sembra l’opzione più valida.

Il 14 volte vincitore del Roland Garros punta in maniera notevole sul torneo olimpico che si giocherà sui campi del Bois de Boulogne, forse la sua ultima grande chance per vincere qualcosa di importante in questa ultima parte di carriera. La decisione di proseguire, o meno, potrebbe arrivare proprio dopo Parigi 2024.

Il maiorchino, giova ricordarlo, ha appena lasciato lo Slam francese dopo l’eliminazione al primo turno contro Alexander Zverev. La sua voglia di rifarsi sarà, gioco forza, enorme. Riuscirà lo spagnolo a mettersi al collo un’altra medaglia olimpica? Quella d’oro, di Pechino 2008, dopotutto, l’ha già in bacheca…